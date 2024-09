Googleの研究組織「Google Research」が、1億もの咳の音を用いてトレーニングすることで、結核などの病気の初期症状を検出することが可能なAIモデル「Health Acoustic Representations(HeAR)」を発表しました。[2403.02522] HeAR -- Health Acoustic Representationshttps://arxiv.org/abs/2403.02522Sounds our bodies make - like coughs - contain valuable health information. Learn how AI models built using HeAR, a bioac