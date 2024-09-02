立憲民主党の小沢一郎衆院議員立憲民主党の小沢一郎衆院議員は2日、代表選で野田佳彦元首相を支援すると決め、自身の党内グループ「一清会」に方針を伝えた。小沢氏が3日にも野田氏に伝える。関係者が明らかにした。一清会は小沢氏に代表選対応を一任していた。所属議員の中には、江田憲司元代表代行らを推す動きもある。小沢氏は泉健太代表について「続投なら党が沈没だ」と批判し、野田氏と会談を重ねたほか、枝野幸男前代