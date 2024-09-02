結成２８年目の４人組人気バンド「ＢＵＭＰＯＦＣＨＩＣＫＥＮ」が２日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」（午後７時）に生出演した。地上波番組にはほとんど出演せず、ＴＢＳの音楽番組出演も今回が初となったＢＵＭＰ。２０２１年のＮＨＫ朝ドラ「おかえりモネ」の主題歌「なないろ」、「ｒａｙ」、２２年のテレビアニメ「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」の主題歌「ＳＯＵＶＥＮＩＲ」、ライブ初披露の２３年のア