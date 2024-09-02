NVIDIAが2024年3月に発表したGPUアーキテクチャ「Blackwell」は、2080億個ものトランジスタを搭載するなど複数の革新的なテクノロジーが搭載されています。しかし、極限まで性能を求めたことによりBlackwellでは発熱などの問題が生じているとのことです。Nvidia’s Future Relies on Chips That Push Technology’s Limits - WSJhttps://www.wsj.com/tech/nvidias-future-relies-on-chips-that-push-technologys-limits-bd3839fcBl