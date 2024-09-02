【ロンドン時事】週明け２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に下落した。正午現在は１４６円７６〜８６銭と、前週末午後４時比１円２０銭の大幅な円安・ドル高。