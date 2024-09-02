株式会社千趣会のベルメゾンから「Suicaのペンギン」のコラボグッズが発売されます！グッズは下記の計4点となっています。「本革長財布〔日本製〕」商品名／本革長財布〔日本製〕価格／19,800円上質感のある柔らかな本革を使用。ジャバラ式で大きく開き、お札やカードなどを細かく仕分けることができます。内生地はSuicaのペンギンの総柄プリントです。「栃木レザー製スマートキーケース〔日本製〕」商品名／栃木レザー製スマート