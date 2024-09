THE RAMPAGEから派生した5人組ヒップホップユニット、MA55IVE THE RAMPAGEが、デビューから4年の時を経てキャリア初の単独ツアー<MA55IVE THE RAMPAGE 1st LIVE TOUR 2024 "M5V">を開催。そのファイナル公演が8月28日、Zepp Hanedaで行われた。◆ライブ写真メンバー自身が強く待ち望んだ初ツアーのラストとあって、5人は気合い十分。全身全霊のパフォーマンスの果てに声を嗄らしたメンバーもいたほどだった。約30曲2時間にわたる