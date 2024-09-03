岸田文雄首相は２日、パリ・パラリンピック競泳男子の５０メートル平泳ぎ（運動機能障害ＳＢ３）、５０メートル自由形（視覚障害Ｓ１１）でそれぞれ金メダルを獲得した鈴木孝幸、木村敬一両選手に首相官邸からテレビ電話で祝意を伝えた。首相は「大変なプレッシャーの中、見事に戦い、頂点を極めた。多くの国民に感動を与えてくれた」と祝福。「日本選手団が２人に続いて素晴らしい成果を挙げることを期待する」と語った。パラ