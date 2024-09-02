■2024.8.31『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』DAY2@さいたまスーパーアリーナ 2005年に第一回が開催され、その後も夏の風物詩としてアニメソングファンを魅了してきた世界最大のアニメソングライブイベント『Animelo Summer Live』。その第19回『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』が2024年8月30日から9月1日にかけて、さいたまスーパーアリーナで開催された。テーマを「