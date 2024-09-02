■2024.8.30『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』DAY1@さいたまスーパーアリーナ 台風10号の影響による荒天もありながらも、今年も無事に開催された世界最大のアニメフェス『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』。ベテランからニューフェースまで多彩なアーティストが集結し、ステージと会場が一体になって盛り上がれる名曲もたくさん飛び出した8月30日開催・DAY1のレポ&#125