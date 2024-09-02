【ポイント】・2日（月）は、元台風10号の空気と秋雨前線の影響で、東北地方はまとまった雨。・関東や東海は大気が不安定で、局地的な雷雨。非常に激しい雨も。・3日（火）は秋雨前線が関東まで南下。関東や東海で大雨。土砂災害に警戒。・週の後半は西〜東日本で晴れ間が広がるが、北日本は秋雨前線が停滞。・新たに発生が予想される台風や熱帯低気圧にも注意。【全国の天気】北日本に停滞している秋雨前線は3日（火）に関東付近