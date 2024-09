サムソナイト・レッドは、アウトドアが好きな冒険心あふれるトラベラーに向けたスーツケース「TOIIS XP(トイズXP)」を9月1日より発売した。TOIIS XP(トイズXP)コレクション名の“TOIIS”という単語には、自分らしい旅のスタイルを提案する「Travel with Own Identity and Style」という意味を込めており、大胆でモダンなデザイン性と実用性を融合させている。今回のコレクションは、渓谷、砂漠、キャンプといった自然を楽しむ旅先