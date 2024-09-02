ギンビスの菓子「たべっ子どうぶつ」をモチーフにした「たべっ子どうぶつルームライト LION」「たべっ子どうぶつルームライトミニ DOG」「たべっ子どうぶつルームライトミニ CAT」がプレミアムバンダイに登場。2024年9月2日（月）10時から予約受け付け中だ。シー・シー・ピーの「きゃらニクス」ブランドのアイテムで、ミニ2種は片手にすっぽり収まるサイズになっている。＞＞＞「たべっ子どうぶつルームライト」を個別に確認！（画