J¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°Á´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î½Ð¾ìÄä»ßÁª¼ê¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìMFÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤Î1¿Í¤Î¤ß¤Ë¡£Àè½µËö¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´Àï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤À¤¬¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤ÇÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J2¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï6Áª¼ê¡£J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4Áª¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼èDFÂç¾ë·Ö¤ÈSCÁêÌÏ¸¶MF¼ãÎÓÎ¶¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î·èÄêÅªÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡×¤ÈÈ½ÃÇ