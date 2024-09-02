柔道男子１００キロ級で、東京五輪金メダルのウルフ・アロン（２８）＝パーク２４＝が現役を引退する意向であることが２日、分かった。関係者によると来年６月の全日本実業団体対抗大会が最後の試合になる見込み。今年１０月の国民スポーツ大会にも佐賀県代表として出場する予定。米国人の父と日本人の母を持つウルフは、東京都出身。東海大浦安高（千葉）から東海大に進み、１７年世界選手権、体重無差別で争われる１９年全日