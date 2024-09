検索エンジン最適化(SEO)による検索の精度低下やAIの発達により、調べ物をする際は検索エンジンではなくチャットボットに尋ねるようになったインターネットユーザーは増えています。AIが出力する人や製品への評価を都合良く改変する「AI最適化(AIO)」を手がけるスタートアップを利用し、その指示に従った結果をThe New York Timesが報じました。How I Improved My Tainted Reputation With Chatbots - The New York Timeshttps://w