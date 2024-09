ハウス オブ ムア ムア(HOUSE of MUAMUA)の2025年春夏コレクションが、東京ファッションウィーク期間中の2024年9月2日(月)に渋谷・ヒカリエにて発表された。テーマは”Happiness is A Summer in Italy“。イタリアで過ごす夏ルドヴィカ・ヴィルガがデザイナーを務めるイタリアのファッションブランド、ハウスオブムアムアは、日本で初となるランウェイショーを実施。今回はイタリアで過ごす夏のバケーションに着想を得て、陽気な日