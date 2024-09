YOSHIKI 8月31日グランドハイアット東京で開催されたYOSHIKIのディナーショー「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN」がフィナーレを迎えた。【写真】「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN」の模様 10周年を迎えた今回は、1席30万円の「VIP Premium パッケージ」が用意されたが、瞬く間にソールドアウトしたことも開催前から大きな話 題を呼んだ。10月に緊急手術を控え、頸