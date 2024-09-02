ストリーマー（配信者）の「スタンミじゃぱん」がこのほど、9月5日発売予定のヴィジュアルインタビュー誌「with BOYFRIEND」に登場することがわかった。 【写真】これが話題のイケメン「スタンミじゃぱん」 スタンミじゃぱんは、配信プラットフォーム「Twitch」を中心に配信活動を展開。「with」にストリーマーが登場するのは史上初となる。最近では「VRChat」と呼ばれるアバター