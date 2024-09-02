バンダイ ベンダー事業部は、日清食品が製造・販売するカップ焼そば『日清焼そばU.F.O.』をミニチュアで再現した「日清焼そばU.F.O. ミニチュアチャーム」を、2024年8月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて販売する。 「日清焼そばU.F.O. ミニチュアチャーム」本商品は、日清食品が製造・販売するロングセラー商品『日清焼そば