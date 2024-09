【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ここから見える景色が最高すぎて、これからの日常が真っ暗にならないか心配です(笑)」(山本彰吾) THE RAMPAGEから派生した5人組ヒップホップユニット、MA55IVE THE RAMPAGEが、デビューから4年の時を経て、キャリア初の単独ツアー『MA55IVE THE RAMPAGE 1st LIVE TOUR 2024 “M5V”』を開催。そのファイナル公演が8月28日、東京・Zepp Haneda(TOKYO)で行われた。