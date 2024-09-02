日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限9948(9845) 12月限 161( 161) TOPIX先物 9月限 12121( 11821) 日経225ミニ 9月限211535(211389) 10月限7283(7283