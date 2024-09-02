日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 15625( 14857) 12月限 986( 586) TOPIX先物 9月限 24691( 23909) 12月限 240(40) 日経225ミニ 9月限290024(290024