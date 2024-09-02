週明け２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて、１円５４銭円安・ドル高の１ドル＝１４６円４７〜４８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは１円４６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６２円０９〜１３銭で大方の取引を終えた。