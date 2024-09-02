¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/02¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ï¡ÖXBlush 2024 SUMMER ISSUE¡×¡ÊÆüÈÎ¥¢¥¤¥Ô¡¼¥¨¥¹¡ËÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£&TEAM¤¬³¤³°»¨»ï¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂÈÇ¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡É¤ÈÏÃÂê¤Î&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡&TEAM¡¢³¤³°»¨»ï¤Ç½éÉ½»æ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤ëÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£