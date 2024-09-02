2020年に経営破綻（はたん）したアパレル大手「レナウン」から主力事業を引き継いだ「オッジ・インターナショナル」（大阪市）は2日、社名を「レナウン」に変更すると発表した。11月2日付。旧レナウンから引き継いだ紳士服の「ダーバン」、高級衣料の「アクアスキュータム」の二つのブランドは、オッジ社の主力事業に成長した。社名変更で会社の知名度も向上させる狙いだという。