朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１３」で失神ＫＯ負けに終わった“最強喧嘩師”村田将一が２日、自身のＸを更新し、「負けました。ありがとうございました。今後については少し考えます」と、思いを綴った。村田は４戦４勝の大阪の喧嘩自慢、リキと対戦し、中盤から一気にたたみかけられて、リングに崩れ落ちた。村田は失神したようで立ち上がれず、担架で搬送された。バン