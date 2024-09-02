第一三共ヘルスケアは、敏感肌向けフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」より、「ミノン アミノモイスト エイジングケア デイクリームUV」を8月28日に発売した。それに伴い、俳優・中越典子氏を起用した新WEB-CM「よくばりたい」篇を同時公開している。 ミノン アミノモイスト エイジングケア デイクリームUV「ミノン アミノモイスト エイジングケア デイクリームUV」は、紫外線をカットしながらシワ改善ができ、ハリのあ