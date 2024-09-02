【CAPCOM SEPTEMBER SALE】 Steamストア：～9月14日1時59分まで ニンテンドーeショップ：～9月25日23時59分まで カプコンは、Steamストアおよびニンテンドーeショップにて開催している「CAPCOM SEPTEMBER SALE」におけるラインナップをアップデートした。開催期間はSteamストアが9月14日1時59分、ニンテンドーeショップは9