【モデルプレス＝2024/09/02】モデルの佐田真由美が9月1日、自身のInstagramを更新。娘との親子2人旅の様子を公開した。【写真】佐田真由美、娘との旅行ショット公開◆佐田真由美、娘との2ショット公開佐田は「母子二人旅 ダボダボのスエットパンツ最高」とつづり、空港で移動中の全身ショットを投稿した。他にも娘との2ショットや、タンクトップ姿の娘の後ろ姿など仲睦まじい親子旅の様子を公開。旅先では母娘で回転寿司にも行っ