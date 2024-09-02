世界最大級のゲーム会社であるテンセントと中国のオンラインゲーム企業であるNetEaseは、長らく日本のゲームスタジオに投資を続けてきました。しかし、ヒット作がほとんど生まれず、中国のゲーム市場が復活しつつあることを受け、両社は日本への投資を再検討・縮小しようとしていることが明らかになっています。Tencent, NetEase Rethink Japan Approach as Game Strategy Stalls - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/artic