¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë9·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥±Ë¤ÎÃË»Ò50¥áー¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÇÌÚÂ¼·É°ìÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËèÆü¿·Ê¹¤Îµ­»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÌÚÂ¼Áª¼ê¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ °¤º´¥öÃ«»ÐËå ÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö°¤º´