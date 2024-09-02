¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û24-25¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Ï1Æü¡¢Âè2Àá¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡ÊBayern Munich¡Ë¤Ï2-0¤ÇSC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊSC Freiburg¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¡ÊThomas Mueller¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë710»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç½Ë¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡ÊHarry Kane¡Ë¤ÎPK¤ÇÁ°È¾¤ËÀèÀ©¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢59Ê¬¤Ë¥ß¥å¥é¡¼¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È·Þ¤¨¤¿78Ê¬¡¢¥µ¡¼¥¸¡¦¥Ê¥Ö¥ê¡¼¡ÊSerge Gnabry¡Ë¤Î