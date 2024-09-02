¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ËÆÏ¤¤¤¿DM¤ò¾Ò²ð¤·¡¢°­¼Á¤Ê¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¼ÂºÝ¤ÎDM¤ò¸ø³«¡ÄGACKT¡¢°­¼Á¤Ê¡È¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤Ë·Ù¾âGACKT¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊDM¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢DM¤ò´ó¤»¤¿¿ÍÊª¤ÎÊì¤¬GACKT¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤È¤Û¤«¤ÎSNS¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê·ëº§¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡Ö³Î¤«Á°¤Ë¤â¾¡¼ê¤Ë¥Ü¥¯¤È¤Î·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡£¥Þ¥¸¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«