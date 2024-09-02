¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊNaoya Inoue¡Ë¤¬¡¢3Æü¤ËÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊAriake Arena¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëTJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê TJ Doheny¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£·×ÎÌ¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡ÊTokyo Dome¡Ë¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡ÊLuis Nery¡¢¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¼«¿È½é¤Î4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£°æ¾å¤Ï¥Í