¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖBAKE CHEESE TART¡×¤¬¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥Á¡¼¥º¤¬¥È¥í¥ê¡Ä¡Ø¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ð¥¿¡¼¡ÙÃÇÌÌ½©¤ÎÌ£³Ð¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë´Å¤ß¤¬¶¯¤¤ÉÊ¼ï¡È¹È¤¢¤º¤Þ¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤Î¾å¤Ë¡È¹È¤¢¤º¤Þ¡É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¾Æ¤­¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤