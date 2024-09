音楽ユニット「DREAMS COME TRUE」が1日、X(旧ツイッター)のスタッフ公式アカウントを更新。1日からリリースされたアプリ「ドリアプリ for PPベイビーズ」に重大なバグが確認されたとして、ファンにアプリの削除を求めた。 【写真】リリースから30分あまりで重大なバグが発覚した「ドリアプリ for PPベイビーズ」 スタッフアカウントは「本日2024年9月1日(日)にリリースいたしまし