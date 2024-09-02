¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ»ÏÆ°¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2NE1¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 2NE1 CONCERT ¡ÎWELCOME BACK¡Ï IN JAPAN¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬11·î29Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢12·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥«¥­¤Î¡ÈÀ¸¿©ÍÑ¡É¤È¡È²ÃÇ®ÍÑ¡É²¿¤¬°ã¤¦¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÁ¯ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¼Â¤ÏÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½éÆü¤«¤éÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¡¢Á´¸ø±é¤¬Â¨Æü´°Çä¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·