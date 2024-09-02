¸·¤·¤¤»Ä½ë¤ÎÃæ¤ÇÈè¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤¤¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢ÌµÍý¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ½ñ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©½¼¼Â¤ÎÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃíÌÜ¤Î¿·´©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ù¿·¾±¹Ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¿1980±ßÁ°ºîÆ±ÍÍ¤ÎÌÌÇò¤µ¡£ÃÏÌÌ»Õ¤È¤ÏÅÚÃÏ¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æµð³Û¤Î¥«¥Í¤òº¾¼è¤¹¤ëº¾µ½»Õ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸µÄù¤á¥Ï¥ê¥½¥ó»³Ãæ¤Î¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Îä·ì¤Ö¤ê¤Ë¤âËá¤­¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Ð¥«¥é¤Ç°ìÊ¸Ìµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ï¥Ë