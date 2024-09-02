Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ó¤­¤ÄÎà¤Î¥¶¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¢Æþ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2Æü¡¢³²Ãî¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Á°¤«¤éÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¶¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¢Æþ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÉÊ¼Á¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¿¤á