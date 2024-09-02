¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/02¡Û¸µÆü¸þºä46±Æ»³Í¥²Â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬9·î1Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÆü¸þºä46±Æ»³Í¥²Â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁø¶ø»þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¢¡±Æ»³Í¥²Â¡¢¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¥Õ¥¡¥óÁø¶ø¤â¡ÈÊÛÌÀ¡É¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤­´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¡Ö¡ØÍ¥²Â¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ø¡×¤È¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³