£Å£Ø£É£Ì£Å£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Í£á£î£ç£ï£Ô£Ö¡×¤ÎÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Ã£á£ì£ì£Í£å£Â£ù£Æ£é£ò£å¡×¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¸ÅÅµ±é·à¡Öµþ·à¡×¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö£Í£á£î£ç£ï£Ô£Ö¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷·Ï¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¢¥×¥ê¤ÏÀ¤³¦£±£¹£µ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÇÛ¿®¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï£±²¯£³£°£°£°Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ö£Í£á£î£ç£ï£Ô£Ö¡×¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Ã£á£ì£ì£Í£å£Â£ù£Æ£é£ò£å¡×¤ÏÃæ¹ñ