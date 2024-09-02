¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡ÊLiverpool FC¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡ÊMohamed Salah¡Ë¤¬1Æü¡¢º£µ¨¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥é¡¼¤Î1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç½ÉÅ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊManchester United¡Ë¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥é¡¼¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î»Ä¤ê1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê