アーチェリー女子コンパウンド個人（車いす、立位など）で妊娠７カ月のジョディ・グリナム（英国）が銅メダルを獲得した/Harry Murphy/Sportsfile/Getty Images（ＣＮＮ）パリ・パラリンピックは８月３１日、アーチェリー女子コンパウンド個人（車いす、立位など）の試合が行われジョディ・グリナム（英国）が銅メダルを獲得した。グリナムは妊娠７カ月で、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）によれば、妊娠中の選手がメダルを獲