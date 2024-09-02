西村博之氏（2024年4月撮影）日刊スポーツ

ひろゆき氏がやす子のノーギャラ宣言に指摘「CMの収入はテレビ局が…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • やす子が2日までにXで、「24時間テレビ」のマラソンについて投稿した
  • 「一銭もいただいてないですよ！」と伝えたが、これにひろゆき氏が反応
  • 「CMの収入はテレビ局がノーコストで貰うってこと？」などと問いかけた
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