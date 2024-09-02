○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：５０日・マネタリーベース １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：３０豪・経常収支 ２２：４５米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００米・建設支出 ※日・閣議 ※ベトナム市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決