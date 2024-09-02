9月3日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： 内田洋 [東Ｐ] (前回15:00) ◆第1四半期決算： ダイサン [東Ｓ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： 不二電機 [東Ｓ] (前回15:00) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュース