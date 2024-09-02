2日15時15分、TOPIX先物期近2024年9月限は前週末清算値比1ポイント安の2714.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万1439枚だった。この日のTOPIXの現物終値2715.99ポイントに対しては1.49ポイント安。 株探ニュース