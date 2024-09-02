2日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年9月限は前週末清算値比45ポイント安の2万4880ポイントで取引を終えた。出来高は4224枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4895.96ポイントに対しては15.96ポイント安。 株探ニュース