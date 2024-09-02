2日15時15分、東証グロース市場250指数先物期近2024年9月限は前週末清算値比1ポイント高の667ポイントで取引を終えた。出来高は6244枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値667.65ポイントに対しては0.65ポイント安。 株探ニュース